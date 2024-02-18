إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة على طريق بورسعيد المنزلة

الأحد 18/فبراير/2024 - 02:36 م 2/18/2024 2:36:30 PM

استقبل مستشفى السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل فى محافظة بورسعيد ٦ مصابين إثر اصطدام سيارة بجسم صلب طريق المنزلة.

كانت غرفة طوارئ الشبكة الوطنية الموحدة بمحافظة بورسعيد تلقت بلاغ بوقوع حادث سيارة على طريق بورسعيد المنزلة السريع ووجود مصابين .

تم الدفع بسيارات هيئة الإسعاف بفرع بورسعيد وتبين وجود ٦ مصابين نتاج الحادث نقلوا الي مستشفي السلام .

وبالفحص تبين ان المصابين صلاح عبد الرووف-٢٤ سنه واحمد السيد فتحى محمد -٣٦ سنه بالإضافة الي مجدى ابراهيم الدسوقى -٣٧ سنه ومسعد محمد احمد المرسى -٤٨ سنه وعمرو محمود محمود - سنه واحمد السيد حسن -٣٦ سنه وجميع المصابين كدمات وسحجات متفرفه بالجسم

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته .