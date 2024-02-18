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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة على طريق بورسعيد المنزلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل مستشفى السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل فى محافظة بورسعيد ٦ مصابين إثر  اصطدام سيارة بجسم صلب طريق المنزلة. 

كانت غرفة طوارئ الشبكة الوطنية الموحدة بمحافظة بورسعيد تلقت بلاغ بوقوع حادث سيارة على طريق بورسعيد المنزلة السريع ووجود مصابين . 

تم الدفع بسيارات هيئة الإسعاف بفرع بورسعيد وتبين وجود ٦ مصابين نتاج الحادث نقلوا الي مستشفي السلام . 

وبالفحص تبين ان المصابين صلاح عبد الرووف-٢٤ سنه واحمد السيد فتحى محمد -٣٦ سنه بالإضافة  الي مجدى ابراهيم الدسوقى -٣٧ سنه ومسعد محمد احمد المرسى -٤٨ سنه وعمرو محمود محمود - سنه  واحمد السيد حسن -٣٦ سنه وجميع المصابين كدمات وسحجات متفرفه بالجسم

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته . 

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