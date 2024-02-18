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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: إزالة 9 حالات تعد لمزارع سمكية

محافظ بورسعيد :
محافظ بورسعيد : إزالة ٩ حالات تعدي لمزارع سمكية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة.

و ذلك في إطار  تنفيذ الموجة ٢٢  لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية،  بناءا على توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن،  شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب  حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية،  أسفرت عن تنفيذ إزالة عدد ٩ حالات تعدي لمزارع سمكية بجمعية أم خلف القبلية بمساحه ٤٥ فدان .

محافظ بورسعيد : إزالة ٩ حالات تعدي لمزارع سمكية بجمعية أم خلف القبلية

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و ذلك بقيادة واللواء ابراهيم حامد  مساعد مدير أمن بورسعيد، و  أحمد زغلف رئيس حي الجنوب  ،والإدارة العامة لحماية املاك الدوله و  مديرة الزراعه،  وهيئة التعمير والتنمية الزراعية،  والادارة العامة لصرف بورسعيد .
 

وأكد  محافظ بورسعيد أن  الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف ، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.  وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات .

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