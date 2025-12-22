42 دولة تشارك بملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك بدار الأوبرا

أكد المهندس حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية، أن هناك مشاركة واسعة في أعمال الدورة الـ 15 من ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك بدار الأوبرا.

وأضاف رئيس صندوق التنمية الثقافية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك 1862 عمل من 42 دولة، وأن هذا دليل على اهتمام الدول بهذا الملتقى، وأن هذا الملتقى قد توقف لمدة عامين وبعد ذلك عمل.

ولفت إلى أن المسابقة بالدورة تستقبل الأعمال من أفرع متنوعة، وأن المسابقة تتيح للجميع المشاركة دون الالتزام بعمر، وأن هذا الأمر له دور في التوعية.

وأشار إلى أن وزير الثقافة له دور كبير في عودة الملتقى، بعد أن توقف لمدة عامين، وأن وزير الثقافة يدعم هذا الملتقى.