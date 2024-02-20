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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل النائبة أمل عصفور لمتابعة مستجدات العمل في مشروعات المحافظة

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل النائبة الدكتورة « أمل عصفور» عضو مجلس

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، النائبة الدكتورة « أمل عصفور»  عضو مجلس النواب ، بمكتبه بالديوان العام لمناقشة عدد من الموضوعات  ،  وذلك في إطار اللقاءات الدورية بين محافظ بورسعيد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ،  لمد جسور الصلة بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ حول مختلف القضايا التي تهم الشارع البورسعيدي

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وخلال اللقاء، استعرض اللواء عادل الغضبان مع  النائبة « أمل عصفور» ،  عددا من الموضوعات التي تهم المواطن ، فضلا عن متابعة مستجدات العمل في مشروعات المحافظة التنموية والخدمية،  وأكد  محافظ بورسعيد، على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم لخدمة المواطن وتحسين سبل الحياة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة لدوائرهم.

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