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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرغيف بجنيه .. مخابز التموين تستعد لبيع العيش لغير حاملي بطاقات الدعم

صدى البلد

تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الخبز الحر عن طريق المخابز البلدية بسعر مخفض وهو جنيه واحد لكل رغيف لغير حاملي بطاقات التموين عن طريق كارت الخبز الحر وذلك مقارنة بسعر جنيه ونصف جنيه أو جنيهين في المخابز السياحية.

رغيف العيش بـ 1 جنيه

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز الحر من خلال كارت الخبز الحر الذي سيتم إتاحته بالتعاون بين وزارتي التموين والاتصالات عن طريق مكاتب البريد والذي يتاح إعادة شحنه بفئات 20 و 50 و100 جنيه ومضاعفاتها.. وفق تصريحات عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية.

ويأتي اقتراح طرح الخبز الحر عبر 30 ألف مخبز بلدي تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعد اقتراح من الشعبة العامة للمخابز في بيع الخبز الحر بسعر التكلفة لغير حاملي بطاقات التموين مع استمرار حصول المواطن صاحب بطاقة التموين على رغيف الخبز المدعم بسعر 5 قروش.

ومن المقرر أن يتم تعويض المخابز من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية مقابل بيع الخبز الحر بالكارت الذكي وفق سعر تناقشه الوزارة مع الشعبة العامة للمخابز هو سعر تكلفة إنتاج رغيف الخبز بالإضافة إلى هامش الربح الذي تتفاوض عليه شعبة المخابز مع التموين.

21 مليون بطاقة تموينية

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي من حيث المبدأ على طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية لافتا الى تجربة المنظومة الجديدة في عدد من المخابز.

وقال وزير التموين خلال تصريحات سابقة إن سعر تكلفة انتاج الرغيف البلدي المدعم تصل إلي 1 جنيه، في حين يتم طرحه بسعر 5 قروش على البطاقة التموينية.. ويستفيد من منظومة الخبز المدعم 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويتم انتاج يوميًا من 250 إلي 275 مليون رغيف يوميًا.

أسعار القمح والغاز

وأوضح المصيلحي أن ارتفاع سعر تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم نتيجة زيادات أسعار القمح والغاز والسولار، موضحا أن دعم الحكومة لمنظومة الخبز المدعم تصل إلي 91 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة 2023/2024، بينما دعم التموين يصل إلي 36 مليار جنيه في الموازنة.

وأضاف المصيلحي أن طرح رغيف الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية سيكون من خلال المخابز البلدية المدعمة، قائلا: سيتم الحصول على تلك الأرغفة عبر كروت ذكية يتم إتاحتها لمن لا يستفيد من المنظومة التموينية.

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