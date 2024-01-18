عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: إجراءات مكثفة لتوفير السلع الإستراتيجية بالأسواق والمنافذ

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

تصريحات المحافظ، جاءت خلال جولته، علي عدد من منافذ بيع المنتجات والسلع التموينية بنطاق المحافظة وذلك للوقوف على حجم المعروض من السلع وعرضها للجمهور بالأسعار المحددة والمعلنة من قبل أجهزة الدول المعنية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الدولة تسعى لتوفير مختلف السلع وخاصة الإستراتيجية منها والتى تشمل (السكر، الأرز، الزيت الخليط، الفول، المكرونة، اللبن، الجبن الأبيض ) تطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن.

وأكد المحافظ على أنه تماشياً مع هذا السعى تم إتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن ضخ الكميات المناسبة من مختلف السلع والتى تكفى إحتياجات السوق يومياً بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية الي جانب إحكام السيطرة على عمليات تعبئة وتداول السلع بالأسواق وردع أية ممارسات إحتكارية إلى جانب تكثيف تسيير المنافذ المتحركة لسد إحتياجات المواطنين بنطاق القرى من تلك السلع . 

وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق مع عدد من جهات التصنيع وتعبئة المواد الغذائية للدفع بكميات إضافية من السلع لبيعها بالأسعار المعلنة بالمنافذ الثابتة والسلاسل التجارية بمختلف أنحاء المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنافذ ومجالس إدارات السلاسل، وموجهاً مدير مديرية التموين بالتنسيق مع تلك الجهات لتكثيف المبادرات وعروض التخفيض.

وأوضح أن المحافظة قد إتخذت إجراءات حاسمة بالتعاون مع الجهات المعنية بتوفير السكر بالأسواق من خلال تعبئة وتوزيع 4000 طن شهرياً وإضافة إجمالى 2900 طن على البطاقات التموينية لضمان وصولها للمستحقين.

واطمأن المحافظ خلال حديثه مع عدد من المواطنين من المترددين على المنافذ على توافر مختلف إحتياجاتهم من السلع بصورة دائمة وبالأسعار المحددة دون مغالاة. 

وشدد محافظ الجيزة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وهالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة وأحمد جلال رئيس حى العمرانية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل .

IMG-20240118-WA0003
IMG-20240118-WA0003
IMG-20240118-WA0004
IMG-20240118-WA0004
IMG-20240118-WA0006
IMG-20240118-WA0006
IMG-20240118-WA0005
IMG-20240118-WA0005
IMG-20240118-WA0008
IMG-20240118-WA0008
IMG-20240118-WA0013
IMG-20240118-WA0013
IMG-20240118-WA0002
IMG-20240118-WA0002
IMG-20240118-WA0001
IMG-20240118-WA0001
أحمد راشد محافظ الجيزة البطاقات التموينية الرقابة على السلع السلع الاستراتيجية السلع الغذائية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المواد الغذائية المنتجات والسلع بطاقات التموين بيع السلع الغذائية تعبئة المواد الغذائية رئاسة مجلس الوزراء سلع التموين قرارات رئاسة مجلس الوزراء محافظ الجيزة مجلس الوزراء منافذ بيع السلع الغذائية منافذ بيع السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

الحق نزل التردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا

موضوعات متعلقة

أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. محافظ الجيزة يشدد على توفير الجو الملائم للطلاب

محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعدادية بلجان العجوزة والعمرانية

محافظ الجيزة: 200 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية غداً

محافظة الجيزة: ضعف المياه عن بعض المناطق بفيصل والهرم غداً

ربع ساعة سماح للدخول.. تعليمات مهمة لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة خلال الامتحانات

محافظ الجيزة يناقش الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد لتأجير الأكشاك بالمناطق التجارية

وكيل تعليم الجيزة: الامتحانات أمن قومي وواجب وطني وممنوع الإجازات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز الصف |شاهد

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تعلق على الإفراج عن الصحفيتين المحتجزتين في إيران

يفعلها أغلب الطلاب.. تحذير من المذاكرة فى هذا التوقيت|اعرف الأضرار الصحية

تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي بالطبلة والمزمار |شاهد

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

رد قوي من روسيا على قرار الأرجنتين رفض الانضمام لـ مجموعة بريكس

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة رقابية.. تغيير اسم القاهرة مكة وطرح الأفيش وهذا موعد عرضه

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ