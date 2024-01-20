كيف تتعامل الحكومة مع الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي..كاتب صحفي يجيب

قال الكاتب الصحفي رشدي الدقن إن مصر من أهم واكبر ٢٠ دولة تنفق على مشروعات الحماية الاجتماعية، ورغم ذلك فهناك موجه غلاء شديدة و يد رخوة فى التعامل مع الأسعار وفى نفس الوقت الدخل ثابت.

وأضاف الدقن خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد تقديم الإعلامية رشا مجدي، ان الطبقة المتوسطة شبه مختفيه، وان الملف الاقتصادي يجب ان تتنبه له الدولة المصرية، فالطبقة المتوسطة العليا تشمل المدرسين والصحفيين والإعلاميين والأطباء والمهندسين.



وأشار إلى أن برامج الحماية الإجتماعية منها تكافل وكرامة وبطاقات التموين وذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين تساعد فى تسهيل حياة المواطنين.