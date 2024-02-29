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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مزارع يشرع في قت.ل أربعيني في سوهاج.. والسبب صادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب مُزارع في منتصف الأربعينات من العُمر، بطلق ناري بالبطن من الناحية اليُسرى؛ إثر تعدي مزارعًا أخر عليه بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته؛ بسبب خلاف على مسقى مائي بين أرضيهما، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو (علي م.ع، 45 سنة، مزارع، ويقيم دائرة المركز)، مصاب بطلق ناري بالبطن من الناحية اليُسرى، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال شقيقه المدعو (زكريا م.ع، 52 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية)، اتهم المدعو (احمد س.م.ع، 49 سنة، ويقيم دائرة المركز)، بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ مما نتج عنه إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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