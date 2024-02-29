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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العناية الإلهية تنقذ مُعلمًا من الموت بـ«قرص اللعنة» في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أنقذت العناية الإلهية مُعلمًا في بداية الخمسينات من العُمر، حاول إنهاء حياته من خلال تناوله قرصًا لحفظ الغلال بمنزله دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده تناول معلم قرصًا لحفظ الغلال بقصد إنهاء حياته، دائرة المركز.

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بالانتقال والفحص، تبین إصابة المدعو “أشرف. م”، 50 سنة، مدرس، ويقيم دائرة المركز، وبسؤال شقيقه المدعو “حسام. م”، 39 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد شقيقه المذكور بالمنزل تناول قرصا لحفظ الغلال؛ ما أدى إلى إصابته المنوه عنها؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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