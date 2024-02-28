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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب ينهي حياة والدته في سوهاج.. والأب حاول نفي الجريمة.. ما السر؟

صدى البلد

أنهى شاب في نهاية العقد الثاني من العُمر، حياة والدته الثلاثينية؛ إثر انهياله عليها بحجر فوق رأسها حتى أصابها بكسر بعظام الجمجمة، وذلك أثناء مشادة كلامية بينهما بالمنزل دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز جرجا، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع ربة منزل على يدي نجلها بمنزلها دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعوة (اسماء ع.ع.ا، 39 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز)، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات الأولية اللازمة، وأفاد زوجها المدعو (أحمد ا.ا.ا، 44 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية)، بأنه أثناء صعود زوجته المذكورة سلم المنزل بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت أرضاً، مما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتوصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال زوج المتوفاه، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجلهما المدعو "عبد الرحمن ا.ا.ا، 18 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية"؛ إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، وتعديه عليها بالضرب بحجر على رأسها؛ ما أدى لحدوث إصابتها المنوه عنها، ووفاتها.

وبمواجهة زوجها المذكور بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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