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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مزارع يهشم رأس عامل في سوهاج بسبب خلافات الجيرة

صدى البلد

أصيب عامل زراعي في منتصف العقد الثالث من العُمر، بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، على يدي مُزارع انهال عليه بالضرب بعصا شوم؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة عامل زراعي على يدي مُزارع تعدى عليه بالضرب بعصا شوم دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو "عبد الحميد م.ع.ب، 25 سنة، عامل زراعي، ويقيم دائرة المركز"، وأفاد نجل عمه المدعو "وليد ا.ع.ب، 26 سنة، عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية"، باتهام المدعو "النوري ب.ع.ع، 55 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي على المذكور بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة.

وتم ضبط المتهم والأداة المُستخدمة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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