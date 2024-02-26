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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نهاية غير متوقعة لـ"آدم" بسبب حصان في سوهاج..القصة الكاملة

ركوب الحصان
ركوب الحصان

احب ادم الطفل الصغير الذي لم يتجاوز 10 سنوات ركوب الحصان والسير به.. ولكن شاء القدر ان يكتب له حادث مؤلم يودي بحياته بعد سقوطه من فوق الحصان.

أحداث الواقعة

تدور احداث الواقعة في احدى قرى محافظة سوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول المدعو (آدم م إ- 10 سنوات- تلميذ- يقيم ناحية قرية نزة الدقشية دائرة جهينة)، جثة هامدة؛ إدعاء سقوط من أعلى حصان على رصيف أسمنتي.

وبالانتقال والفحص وبسؤال اسرته، قرروا بمضمون ما تقدم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بدفن الجثة عقب بيان تقرير الطب الشرعي والذي جاء بنفي الشبهة الجنائية بالواقعة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان ادم ،  الذي كان قد لقي حتفه؛ إثر سقوطه من أعلى حصان على رصيف أسمنتي، بناحية قرية نزة الدقشية دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج؛ ما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسر بقاع الجمجمة؛ وتوفي متأثرًا بإصابته. 

أحداث الواقعة الحصان سوهاج القصة الكاملة مدير امن سوهاج

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