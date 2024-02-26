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تعليم

رئيس جامعة سوهاج: 5 ملايين و386 ألف جنيه مكافأة النشر العلمي المتميز

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن صرف مبلغ ٥ ملايين و ٣٨٦ ألف جنيه مكافأة للنشر العلمي المتميز، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الجامعة لدعم البحث العلمي والنشر الدولي، وتشجيع النشر الدولى بين أعضاء هيئة التدريس، والاستفادة من البحوث العلمية في دعم خطط الدولة التنموية.

وقال "النعماني" انه تنفيذاً لتوجيهات ودعم القيادة السياسية نجحت إدارة الجامعة في تطوير ودعم منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، بهدف تحسين التصنيف الدولي والوصول إلى العالمية، وإثراء البحوث العلمية التطبيقية ذات المنفعة العامة التي تساهم في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، من خلال تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف.

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جامعة سوهاج

وأضاف أن الجامعة تعمل على توجيه الأبحاث العلمية بأن تكون تطبيقية وتحقق عائدًا ملموسًا على الاقتصاد والمجتمع في مختلف المجالات والتخصصات العلمية، وليس مجرد نشر دولي للأبحاث.

وأكد أن الخطوات التي اتخذتها الجامعة لدعم النشر الدولي ومنها زيادة مكافآت وتمويل النشر العلمي ساهم في تطوير المنظومة البحثية والعلمية بها، نظراً لاهمية توجيه البحث العلمي لخدمة التحديات التي تواجه الدولة المصرية من اجل تحقيق التنمية المستدامة.

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