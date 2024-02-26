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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

8 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح تطوير معهد بنين الأزهري الإعدادي الثانوي

صدى البلد

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، معهد بنين سوهاج الأزهري الإعدادي الثانوي، عقب انتهاء أعمال التطوير به، بتكلفة 8 مليون جنيه، ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير المعاهد الأم بعواصم المدن، بحضور الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من قيادات المنطقة الأزهرية.

وتفقد محافظ سوهاج فصول المعهد وأعمال الصيانة الشاملة والتطوير التي تمت على مدار 9 أشهر، واستمع إلى شرح مفصل عن المعهد الذي يقع على مساحة 4200 متر، ويضم 13 فصل دراسي منها "6 فصول إعدادي أزهري تضم 275 طالب بالمرحلة الإعدادية، و7 فصول ثانوي أزهري، تضم 498 طالب بالمرحلة الثانوية".

كما تفقد مكتبة المعهد العريقة، موجها بإرسال الكتب النادرة التي تحتاج الترميم إلى مكتبة رفاعة الطهطاوي، لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.

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وأشاد "الفقي" بمستوى أعمال التطوير التي تمت بالمعهد لخدمة أبنائنا الطلاب، معربا عن تقديره لدور الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على الجهود المبذولة للاهتمام بالتعليم الأزهري على مستوى محافظات الجمهورية، ومحافظة سوهاج بصفة خاصة.

ولفت إلى إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 52 معهد أزهري بتكلفة تخطت 334 مليون جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، مما يؤكد اهتمام الدولة المصرية في ظل توجهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية ككل وخاصة الأزهرية، ودور الأزهر كمنارة للعلم والعلماء.

ومن الجدير بالذكر أن "معهد بنين سوهاج الأزهري الإعدادي الثانوي" يعد من أقدم 5 معاهد أزهرية بنطاق المحافظة، حيث تم تأسيسه بمرسوم ملكي في 12 مارس عام 1946م، وتم إطلاق اسم معهد سوهاج الديني "أمير الصعيد" عليه، وهو لقب ولي عهد المملكة المصرية آنذاك، ويقع المعهد على مساحة 4200 متر مسطح، والمعهد مدرج ضمن المباني ذات الطراز المعماري المتميز بقرار وزير الإسكان.

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