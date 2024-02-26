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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثمان تلميذ سقط من الحصان في سوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان تلميذ 10 سنوات، كان قد لقي حتفه؛ إثر سقوطه من أعلى حصان على رصيف أسمنتي، بناحية قرية نزة الدقشية دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج؛ ما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسر بقاع الجمجمة؛ وتوفي متأثرًا بإصابته.

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تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول المدعو (آدم م إ- 10 سنوات- تلميذ- يقيم ناحية قرية نزة الدقشية دائرة جهينة)، جثة هامدة؛ إدعاء سقوط من أعلى حصان على رصيف أسمنتي.

وبالانتقال والفحص وبسؤال اسرته، قرروا بمضمون ما تقدم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بدفن الجثة عقب بيان تقرير الطب الشرعي والذي جاء بنفي الشبهة الجنائية بالواقعة.

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