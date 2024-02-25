سوهاج .. تحرير 610 محاضر تموين متنوعة خلال 7 أيام

قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بمحافظة سوهاج ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 610 محضر متنوع خلال الأسبوع الماضي.

أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 546 مخالفة للمخابز والمطاحن منذ الأحد 18 فبراير الجاري وحتى الآن، وعدد 64 محضر مخالفات في مجال الأسواق والمواد البترولية.

وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعلان عن الأسعار، عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية".

وشدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.