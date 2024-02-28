مُعلمة تُنهي حياتها بـ"قرص الموت" في سوهاج.. والسبب

أقدمت مُعلمة في بداية الأربعينات من العُمر، على إنهاء حياتها بتناولها قرصًا لحفظ الغلال داخل منزل أسرتها دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعوة (سماح ا.ل، 41 سنة، مدرسة، وتقيم دائرة القسم)، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من:" زوجها المدعو كرم ر.ف.ت، 43 سنة، صاحب محل خاص، ويقيم بذات الناحية، وشقيقها المدعو جرجس ا.ل، 37 سنة، نجار، ويقيم دائرة مركز المنشاة"، قررا بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت قرصًا لحفظ الغلال؛ ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها؛ وذلك إثر مرورها بحالة نفسية سيئة، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.