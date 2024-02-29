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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يستقبل وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية للوقوف على مقومات المحافظة السياحية والاستثمارية

صدى البلد

 

استقبل  الدكتور محمد هاني غنيم

رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتفقد مشروعات المرافق وأعمال التطوير ومحطة المعالجة

نائب محافظ بني سويف يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

،اليوم، عدداً من سفراء دول أمريكا اللاتينية ، في مستهل زيارتهم  للمحافظة،  والتي تأتي إطار الترويج للقدرات المصرية في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، بهدف زيادة الصادرات وعرض فرص الاستثمار ، مما يوفر فرص عمل جديدة وتنامي الحركة السياحية الوافدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والاستفادة من قوة مصر الناعمة اقتصادياً ، بجانب إبراز جهود الحكومة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة عن طريق استعراض المشروعات القومية العملاقة في الطرق والكباري ومدن الجيل الرابع  وتوسيع الرقعة الزراعية  وتشييد المصانع، والسعى للاكتفاء الذاتي وسياسات التصدير
وذلك في حضور السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية ، السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية"منسق الزيارة"، السيدة سكرتير ثان :مها العناني مكتب مساعد وزير الخارجية،الأستاذ مايكل جمال المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة ،حيث ضم  الوفد سفراء وسفيرات دول ( بنما ، فنزويلا، كولومبيا، الأورجواي ، تشيلي، الأرجنتين، الإكوادور ، كوبا ، البرازيل ، المكسيك، الدومينيكان،الباراجواي، جواتيمالا، ألبيرو) ومن المحافظة : الدكتور نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ

حيث رحب محافظ بني سويف بضيوف المحافظة من سفراء دول أمريكا اللاتينة في هذه الزيارة الهامة ، التي تعتبر تتويجا للتعاون المثمر مع وزارة الخارجية، مثمناُ جهود الوزارة لما تبذله من جهود نوعية على كافة المستويات، ومشاركتها المميزة في دعم جهود التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030

رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتفقد مشروعات المرافق وأعمال التطوير ومحطة المعالجة

نائب محافظ بني سويف يتفقد أعمال تجهيز موقع سوق السيارات ببياض العرب

 

وخلال اللقاء قام محافظ بني سويف بعرض موجز  أشار خلاله إلى المقومات السياحية والبيئية للمحافظة، وما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة ،لاسيما بعد تنفيذ حزمة من المشروعات والاستثمارات التي حدثت على أرض بني سويف" خلال العشر سنوات الماضية ، منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مثل المصانع والشركات العالمية التي تحتضنها المحافظة منها :مصنع شركة سامسونج العالمية بجانب مجموعة العربي للأجهزة المنزلية والكهربائية ، واستثمارات صينية وسنغافورية ووطنية في مجال تصنيع النباتات الطبية والعطرية، والمجمع الصناعي بمنطقة بياض العرب ، علاوة على الطفرة الكبيرة في مجال شبكة الطرق مثل محور المستشار عدلي منصور ومحور الفشن  الحر على النيل الجاري إنشاؤه ، والمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والذي تعد بني سويف من أعلى المحافظات في معدلات التنفيذ على مستوى الجمهورية وغيرها الكثير من المشروعات القومية العملاقة في مختلف القطاعات والمرافق الخدمية والحيوية

هذا بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، لاسيما وأن المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة تقدم حلولاً جذرية لمشكلات مزمنة متراكمة عانت منها تلك القرى على مدار سنوات، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات للبنية التحتية في قطاعات ومرافق خدمية من محطات مياه وصرف،غاز، كهرباء، اتصالات ،مجمعات خدمية وزراعية وصناعية، وتعليمية ووحدات صحية،ورصف للطرق والكباري، وتأهيل وتبطين الترع، ومشروعات تنموية للأسر، التي غيرت وجه الصعيد بعدما عانى من الإهمال والتهميش على مدار عهود سابقة ،حيث تحولت بنى سويف من محافظة طاردة إلى محافظة جاذبة للاستثمار على الصعيد المحلى والدولى ووفرت آلاف من فرص العمل لأبنائها،لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل مراكز : بني سويف ، الواسطى ، الفشن

من جهتهم أعرب سفراء دول أمريكا اللاتينيةعن سعادتهم بزيارة المحافظة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي يتميز بها كافة أبناء الشعب المصري ، مشيرين إلى أهمية مثل تلك الزيارات للاطلاع على ما تتمتع به الدولة المصرية  من سمات متنوعة، ومشروعات قومية، ومشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف في محافظات مصر

هذا ومن المقرر أن يصطحب محافظ مسؤولى وزارة الخارجية ووفد السفراء لزيارة بعض المواقع والمشروعات بالمحافظة ، والتي تشمل الممشى  السياحي وزيارة منطقة واحة وهرم ميدوم ومصنع شركة سامسونج بمركز الواسطى

 

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