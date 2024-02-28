نائب محافظ بني سويف يتفقد أعمال تجهيز موقع سوق السيارات ببياض العرب

تفقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، قطعة أرض ببياض العرب، بهدف إتاحتها كسوق للسيارات المستعملة، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك في حضور هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وفواز رجب نائب رئيس المدينة، ومؤمن على مسؤول التشغيل للموقع.

وتفقد نائب المحافظ، الأعمال التمهيد والتسوية التي تمت والجاري تنفيذها للمساحة المقرر استغلالها بمساحة 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من الناحية الشرقية، منوها بأنها تستوعب أكثر من 200 سيارة، وذلك ضمن خطة المحافظة وجهودها الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة ، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة.

ووجه نائب المحافظ، بسرعة الانتهاء من بعض الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، وتشتمل على استكمال البردورات وغلق بعض المداخل غير الضرورية والانتهاء من تجهيز دورات المياه وتسوية وتمهيد مخرج السوق، ومراجعة باقى الأعمال المتعلقة بتقسيم وتخطيط للموقع لتنظيم آلية الحركة والتحكم في عملية الدخول والخروج والانتظار والعلامات واللوحات الإرشادية.

ونوه نائب المحافظ بأهمية الاستغلال الأمثل للمنطقة، لاسيما مع موقعها الجغرافي المتميز ،الذي يتقاطع مع الطريق الشرقي القديم والطريق الحر وقربها من المنطقة الصناعية ومطلع ومنزل محور عدلي منصور ، مع تحري الدقة في عملية التخطيط والمرونة لإحداث أي تعديلات يمكن إضافتها بعد إجراء تجربة مبدئية للوقوف على طبيعة الموقف على أرض الواقع للتقييم وتلافي الملاحظات أو السلبيات وصولاً للوضع النهائي للمشروع