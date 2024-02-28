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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بصرف إعانة مالية وتوفير مصدر دخل ثابت لأرملة

صدى البلد

قرر الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف،صرف مساعدة  مالية لأرملة  تعاني من ظروف معيشية صعبة ،ترعى ثلاثة أبناء بمراحل التعليم المختلفة ، وليس لها دخل سوى معاش تكافل وكرامة، والتي كان المحافظ قد كلف وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام ، بدراسة حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها وتوفير الحماية الاجتماعية لأسرتها.


وكلف المحافظ مكتبه بالتنسيق مع التضامن لتوفير مصدر دخل كريم وثابت من خلال توفير  كشك لها ، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير البضاعة وحصولها على الدعم المالي والمعنوي ، خاصة وأن ظروفها الأسرية تمنع إمكانية عملها بأحد المصانع أو الشركات أو أي عمل من شأنه ترك والابتعاد عن رعاية أسرتها لساعات طويلة.

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جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين الذى يعقده محافظ بني سويف، بشكل مستمر للوقوف على شكاوى ومشكلات المواطنين فى الموضوعات التي تتطلب الحلول العاجلة، أو التي تتطلب تنسيقا مع وزارات وجهات ذات صلة ، حيث يحضر  اللقاء المختصون من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديرو الإدارات المعنية لسرعة إبداء  الحلول والسرعة فى التنفيذ.

 

استمع المحافظ للمواطنة ، مطمئناً إياها ،أنه لن يدخر جهداً في سبيل توفير الدعم لها ، من خلال أجهزة المحافظة المختصة ،ومؤكداً لها على أهمية رعاية أبنائها ومواصلة دراستهم ، داعياً عزوجل أن يعوضها فيهم خيراً.

 

حضر اللقاء : الأستاذة مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين ، ومسؤولو وحدة حقوق الإنسان  والتنفيذيون المختصون من مكتب المحافظ والديوان العام.

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