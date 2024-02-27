"خصوصية التعامل مع الطلاب ذوي الهمم" .. ندوة بآداب بني سويف

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، نظمت كلية الآداب ندوة تعريفية حول خصوصية التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك تحت إشراف الدكتور محروس إبراهيم عميد الكلية، حيث حاضر في الندوة الدكتور هيثم ناجي الأستاذ المساعد بكلية العلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة من خلال كلياتها المتنوعة تحرص على خلق تفاعل مجتمعي للاهتمام والوفاء بحقوق ذوى الهمم ليصبحوا أعضاءً مؤثرين في المجتمع، مؤكداً أهمية دور الجامعة في التوعية بالإعاقة وتقديم الرعاية لهم ولأسرهم، وهو ما تقوم عليه الجمهورية الجديدة من تقديم فرص حقيقية لدمج ذوي الهمم مع المجتمع، والمشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والاجتماعية.