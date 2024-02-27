رئيس جامعة بني سويف يفتتح معرض مركز الإنتاج والخدمات الطلابية بمناسبة شهر رمضان

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، معرض منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة نيرمين عاطف حلمي، مدير مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وتجول رئيس الجامعة داخل المعرض للاطمئنان على جودة المنتجات المعروضة به، مشيراً إلى أن المعرض يشمل سلع غذائية ومنتجات الألبان ومشتقاتها والتي يتم تصنيعها داخل المركز باستخدام الألبان الواردة من مزرعة كلية الطب البيطري، بالإضافة إلى منتجات الحلويات والمخبوزات واللحوم، ومنتجات السلع الأساسية السكر والأرز والمكرونة والزيت، وذلك حرصًا من الجامعة على تخفيف الأعباء على جميع منتسبي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وتوفير كافة الإمكانية اللازم لهم.

