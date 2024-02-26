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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي وتذليل معوقات مشروع المرسى السياحي

ديوان محافظة بني
ديوان محافظة بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا بوفد وزاري من وزارة الري ،ضم كلا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير حماية نهر النيل وفرعيه ، والمهندس نصر بركات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري- مديرية ري بني سويف، المهندس أيمن أنور إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل، الدكتور أيمن السعدي مدير معهد بحوث النيل، المهندس ياسر سيف النصر مدير عام حماية النيل بني سويف، وذلك لمناقشة موضوعات تتعلق بالموقف التنفيذي لمشروع مرسى النيل السياحي من الناحية الشرقية، والحلول المقدمة من الوزارة لتذليل المعوقات التي تواجه المشروع.

 

شدد محافظ بني سويف على أهمية المشروع الذي يمثل إضافة  لسلسلة المشروعات النوعية التي تشهدها بني سويف تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، التي تعتمد على تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة في القطاع الترفيهي والسياحي، بهدف تحقيق نقلة تنموية بكل قطاعات المحافظة، لاسيما وأن المشروع يتكامل مع خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع بعض الجهات ذات الصلة والشريكة لربط مسار رحلة العائلة المقدسة، حيث سيكون مشروع الكورنيش نقطة هامة من النقاط التي يمر بها مسار رحلة العائلة المقدسة.

 

وتجدر الإِشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق " ديسمبر 2021 " على إنشاء مرسى سياحي بالمحافظة من الناحية الشرقية فى الجهة المقابلة للكورنيش الغربي، لخدمة الرحلات النيلية، للمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بطول نهر النيل.

 

والذي  يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مراسي على مجرى النيل لتنشيط السياحة وإيجاد فرص عمل للشباب.

 

كما حضر الاجتماع من المحافظة، كل من : اللواء حازم عزت السكرتير العام، وأ.د/ محمد طه محمد حسن أستاذ هندسة القاهرة واستشاري المشروع،  شرين حسين محمد مدير مكتب الفني بالمحافظة، المهندسة مي على عبد العزيز مهندس بالمكتب الفني للمحافظ.

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