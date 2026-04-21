الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المسحراتي ورباعيات جاهين وعلاقة قوية مع أم كلثوم.. أيقونات في مسيرة مكاوي

أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي
في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس بمناسبة ذكري رحيل شيخ الملحنين سيد مكاوي، كشفت أميرة سيد مكاوي نجلة الموسيقار الكبير عن أهم المحطات في حياة والدها.

 

 أبرز إبداعات “شيخ الملحنين”
 

تحدثت أميرة سيد مكاوي عن كواليس عمل والدها، الموسيقار سيد مكاوي، موضحة أنه كان يمتلك غرفة خاصة في منزله ينعزل فيها لتلحين أعماله فور أن تأتيه الفكرة.

وأشارت إلى إعجابها بعدد من أبرز أعماله، منها من نور الخيال وصنع الأجيال، وأغنية الأرض بتتكلم عربي، إلى جانب رباعيات صلاح جاهين التي قدمها بصوته.

وأضافت أن علاقته كانت قوية بالشاعرين صلاح جاهين وفؤاد حداد، حيث تميز بحسن اختيار الكلمات وتقديم ألحان بسيطة وقريبة من الجمهور، كما ساهم في ألحان أعمال مسرحية مثل مدرسة المشاغبين.

ولفتت إلى أن من أبرز محطاته برنامج المسحراتي الذي قدمه مع فؤاد حداد، بينما أشار الإعلامي عمرو الليثي إلى وجود “دوبلير” في بعض مشاهده، في حين وصفه الناقد محمد شوقي بأنه عمل فني خالد في ذاكرة الأجيال.

تكشف كواليس علاقة والدها بأم كلثوم

أكدت أن هناك علاقة قوية  جمعت والدها، الملحن سيد مكاوي، بكوكب الشرق أم كلثوم، مشيرة إلى أنه كان من أقرب المقربين لها، حتى أنه كان الوحيد المسموح له بزيارتها في أيامها الأخيرة.

وقالت أن  بداية التعارف جاءت بعد إعجاب أم كلثوم بأعماله، قبل أن تتوطد العلاقة بينهما فنيًا من خلال تعاونات مثل أغنية أنساك، ولاحقًا يا مسهرني التي لحنها لها.

وأضافت أن العلاقة لم تكن فنية فقط، بل إنسانية أيضًا، حيث كانت أم كلثوم تتدخل أحيانًا لحل الخلافات بين والديها، واعتبرت سيد مكاوي فردًا من عائلتها، لما لمسته فيه من روح قريبة من زكريا أحمد.

كما أشارت إلى أنه لم يتعاون مع عبد الحليم حافظ، لامتلاكه فريقه الفني الخاص، مؤكدة في الوقت نفسه مدى قربها من والدها وعلاقته المميزة بالموسيقى وآلة العود، والتي لا تزال تحمل لها ذكريات مؤثرة حتى اليوم.

علاج خاطئ أفقد والدي بصره ولم يمنعه من الإبداع

كشفت أن والدها، الموسيقار سيد مكاوي، فقد بصره في طفولته نتيجة علاج شعبي خاطئ، حيث تم وضع الشاي على عينيه ما تسبب في إصابته بالعمى.

وأوضحت أنه رغم ذلك، تحدى الإعاقة بشكل لافت، فكان يعتمد على نفسه في تفاصيل حياته اليومية، حتى أنه كان يقود السيارة ويصلح الأعطال بنفسه، إلى جانب دعمه الكبير لأسرته.

وأضافت أنه امتلك حسًا إنسانيًا عاليًا، مكنه من فهم مشاعر من حوله من نبرة الصوت فقط، مؤكدة أنه قدّم مسيرة فنية مميزة، وساند الفنانة وردة بعد انفصالها عن بليغ حمدي خلال فترة صعبة في حياتها.

