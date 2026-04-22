اتفاق سريع .. «فوكس نيوز» تكشف مفاجأة مدوية بشأن بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية -نقلاً عن مصادر- عن مفاجأة بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مساء أمس قبل انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعين.

وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب مع إيران، من المرجح أن يكون لـ"فترة قصير الأمد ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت تقديراً لباكستان على دورها في الوساطة.

وقالت فوكس نيوز، إن هذا التمديد "قد لا يستمر طويلاً ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع"، في ظل استمرار التوترات، بما في ذلك الحصار البحري الأمريكي وتأثيره على الوضع الإيراني.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل "دفعة أخيرة نحو السلام للشعب الإيراني الذي أنهكته الحرب"، مضيفة أنها "تمنح النظام في إيران مزيداً من الوقت لمحاولة التنسيق والتواصل داخلياً".

واعتبرت أن التواصل داخل إيران "ليس مهمة سهلة في الوقت الحالي"، بسبب ما وصفته بـ"الحملة الاستخباراتية العسكرية المكثفة" التي تقودها الولايات المتحدة.

وأوضحت أنه "في ظل هذه الظروف، ليس من السهل على القادة الإيرانيين حتى إجراء اتصالات بسيطة مثل استخدام الهاتف، بسبب الخشية الحقيقية من التعرّض للاستهداف".