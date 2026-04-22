«يجيب بطولة لوحده» .. شبانة: تريزيجيه لاعب كبير وأطالبه بإنكار الذات

وجّه الإعلامي محمد شبانة رسالة إلى محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»: «رسالتي إلى محمود حسن تريزيجيه، أعلم أنني كنت قاسيًا عليه خلال الأسبوعين الماضيين، وكان ذلك مقصودًا لأنه لاعب كبير».

وتابع: «تريزيجيه من اللاعبين القلائل في مصر القادرين على حسم المباريات بمفرده، ويمتلك كل المقومات من سرعة ومهارة وقدرة على التسديد، كما يجيد اللعب في أكثر من مركز».

وأضاف: «تريزيجيه يجب أن ينكر ذاته ويعود إلى مستواه الحقيقي، لأن الأهداف التسعة التي سجلها لا تعبّر عن الإمكانيات الحقيقية التي نعرفها عنه».

وأوضح: «تريزيجيه هو اللاعب الوحيد في مصر الذي يمكن أن تراهن عليه للفوز ببطولة، لذلك عليه تجنّب الأخطاء غير المبررة والتوتر داخل الملعب».

وأشار إلى أن تريزيجيه كان له دور كبير في تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2018، بعد حصوله على ركلة الجزاء الحاسمة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «منتخب مصر مقبل على مرحلة مهمة للغاية، لذلك يجب أن يكون تريزيجيه في أفضل حالاته، مركزًا ومتألقًا».