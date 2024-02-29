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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دعما لفلسطين.. زاب ثروت وعزيز مرقة وماهر الملاخ يطرحون "يازمان"

بوستر يازمان
بوستر يازمان

طرح نجم الراب زاب ثروت، بمشاركة كل من المطرب عزيز مرقة، والموزع الموسيقى ماهر الملاخ، فيديو كليب  لأغنية جديدة، بعنوان "يازمان".. وتم طرحها الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، الأغنية من كلمات زاب ثروت، وعزيز مرقة، وألحان علاء وردى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج يارا عياش، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.


أغنية "يازمان" تجمع لأول مرة زاب ثروت وعزيز مرقة، حيث تلاقت أفكارهما سويا، بتوجيه رسالة خاصة من خلال أغنية تحكى معاناة دولة فلسطين المحتلة منذ القدم، من الاحتلال الغاشم والأساليب الخارجة، التي يستخدمها تجاه الفلسطينيين، فعبر زاب عن تجسيد الواقع المرير الذى يعيشه سكان قطاع غزة.

 وعبر عزيز عن الأساليب الخارجة التى يمارسها الكيان الصهيوني ضد حقوق الإنسان.. ودارت فكرة التصوير من خلال ظهور الثلاثى زاب ثروت وعزيز مرقة وماهر الملاخ فى مؤتمر صحفى يناقشون القضية الفلسطينية فى محاولة بائسة لوجود حل لهذه القضية، والتى يحلم بها الكثير بأن تصبح حرة في يوماً ما.

وتقول كلمات "يازمان":..
وين رايح فينا يا زمن
والله احتار شو يكتب عنك هالقلم
يا زمان يا زمان يا زمان
يا زمان يا زمان يا زمان
كل ما يكبر فينا هالأمل
دمعة حسرة بتمحى كل الانكتب
يا زمان يا زمان يا زمان
يا زمان يا زمان يا زمان
بعلمك لعبة بايدك هالبشر
ارمى النرد وين مودى هالقدر
يا زمان يا زمان يا زمان
يا زمان يا زمان يا زمان
‎يا زمان تخلى ام تدفن عيالها تضم
‎اللي باقي من جسدهم تصرخ ليه الظلم
‎و الصرخة تلتقى بألف دهشة فى كل ركن
‎يختمها صوت دمار و انفجار عالكل يعم
‎و عم ماسك ايد ولاد اخوه بيطمنهم
‎و دم أخوه على القميص
(حبيبى يا خوي )
‎يشهد يقول أخوى عريس
(فى الجنة يابا)
‎و أرواح من كتر ما شافت ارواح زيها بتموت
‎فقدوا الأمل نسيوا الحديث
‎و مين مقاطع و مين قاطع على الأخبار
‎ وستى عايزة تخبز بس فين تلاقى النار
‎ النار بتيجى بس من صاروخ فى بيت منهار
‎من كتر ما قاد حرايق ليل هناك صبح نهار
‎أنهار بلون غروب الشمس
‎و غلابة شروقهم كل يوم أسوأ  أكيد من الأمس
‎و ناس تموت من الجوع و ناس تاكل لكن جعانة
‎صوت الغنا مسموع أعلى من صوت الإستغاثة
‎اسمر جدع غريب عننا سمع ندانا
‎رفع قضية فى محكمة قضاها ناس جبانة
‎مجلس أمان يقولك لأ و ألف لأ كمان
‎راجل بيتهته فى الكلام بيعلن العدوان
‎زمن عجيب عجايب و الكل راضى و راكب
‎و الموجة لما تعلى كلنا عايزين نحارب
‎و لما تهدا تقوم و تنده تلاقى كله غايب
‎واقع غريب و دنيا أغرب بألف وش
‎بيسبحوا مش بسم الله ده بسم فين القرش
‎بيتاجروا بينا و بالفتن و بالنفاق و الغش
‎هقولك ايه سامحنى يابا بايدى ايه معلش.
 

زاب ثروت نجم الراب ماهر الملاخ

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