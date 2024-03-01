نظرة المجتمع تغيرت.. بطلة من ذوي الهمم: قدوتي وزيرة التضامن الاجتماعي

أبدت أميرة حربي احد أبطال ذوي الهمم، سعادتها بمشاركتها في احتفالية قادرون باختلاف أمس بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت أميرة حربي في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" قبل اهتمام الرئيس السيسي بنا كان هناك تهميش لذوي الهمم".

وأضافت أميرة حربي:" مع بداية اهتمام الرئيس السيسي بنا منذ عام 2018 تغيرت نظرة المجتمع لنا بشكل كبير ".

وتابعت أميرة حربي:" التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وقدوتي نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ".

وأكملت أميرة حربي :" نظرة المجتمع لذوي الهمم تغيرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وهناك مجهودات كثيرة يتم تنفيذها بالدولة لدمجنا في المجتمع ".