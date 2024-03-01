حرائق كبيرة في تكساس تلتهم مساحات شاسعة وتحولها إلى رماد.. فيديو

اندلعت حرائق غابات في ولاية تكساس، وتطور أحدها ليصبح واحدًا من أكبر الحرائق في تاريخ الولاية، حيث انتشرت النيران بسرعة كبيرة وأحرقت مساحات شاسعة محولة المناظر الطبيعية إلى رماد، وأدت إلى احتراق العديد من البلدات الصغيرة ومزارع الماشية.



أكبر الحرائق في تاريخ تكساس

كما قالت السلطات إن الأضرار التي لحقت بالتجمعات السكنية في السهول المرتفعة كبيرة وواسعة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأتى الحريق الأكبر، المعروف باسم حريق "سموكهاوس كريك" في منطقة تكساس بانهاندل، على أكثر من 3370 كيلومترًا، وانتقل إلى أجزاء من ولاية أوكلاهوما المجاورة. بينما أعلنت سلطة رعاية الغابات في تكساس أن النيران التي تم احتوائها تمثل ثلاثة بالمئة فقط من حجم الحريق.

