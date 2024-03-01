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رئيس التحرير
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الدعوة عامة ومدته 3 أيام.. تفاصيل النسخة الثالثة من ماراثون اقرأ|فيديو

صدى البلد

قال أشرف صقر، مسؤل بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، إن النسخة الثالثة من ماراثون اقرأ متميزة للغاية، متابعًا أن مدة الماراثون 3 أيام بدأت أمس وتنتهي غدًا 2 مارس.

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تحفيز المجتمع على القراءة

وأضاف “صقر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن ماراثون “اقرأ” يسعى لتحفيز المجتمع كله على القراءة في المكتبات العامة لنقل الوعي والثقافة، لافتًا إلى أن الماراثون يشارك به كافة الفئات العمرية.

 

وتابع  أشرف صقر، مسؤل بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية أن ماراثون اقرأ انطلق في مكتبة الإسكندرية والدعوة عامة للجميع والماراثون انطلق في 3 مدن عربية في نفس التوقيت.

اقرأ ماراثون أقرأ مكتبة الاسكندرية الاسكندرية الاولي المصرية

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