جامعة الإسكندرية تشارك في فعاليات الدورة الـ 14 للمعرض الدولي للتعليم

شاركت جامعة الإسكندرية فى فعاليات الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب، الذي استمرت فعالياته على مدار أسبوع من ٢٢- ٢٩ فبراير الجاري، بمشاركة نحو 100 جامعة مصرية وعربية وأجنبية .

وأكد الدكتور على عبد المحسن القائم بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب خلال مشاركته فى الحفل الختامي للملتقى نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة حريصة على المشاركة فى معرض "إيدو جيت"، والذى يُعد أكبر معرض تعليمى فى مصر، للتعريف ببرامج جامعة الإسكندرية المختلفة فى مختلف التخصصات، والدرجات العلمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

وأكد سعى الجامعة إلى تطوير البرنامج العلمية وتوسيع التعاون الدولى وإنشاء الدرجات العلمية المشتركة كبرنامج مانشستر وغيره من البرامج الدولية، وأشار أن المعرض أثمر عن مناقشات بين جامعة الإسكندرية وجامعات عالمية وعربية لتعزيز سبل التعاون المشترك فيما بينهم، مشيراً أن جامعة الإسكندرية بصدد دراسة عقد شراكات مع العديد من الجامعات في كافة التخصصات العلمية.

حضر الفاعليات الدكتور محمد انور فراج عميد كلية التربية، والدكتورة هالة مقلد مدير إدارة الوافدين بجامعة الإسكندرية، والدكتور العربي ابو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى ولفيف من رواد التعليم في الإسكندرية.