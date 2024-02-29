عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية تشارك في فعاليات الدورة الـ 14 للمعرض الدولي للتعليم

حفل تكريم رواد التعليم
حفل تكريم رواد التعليم إيدو جيت

شاركت جامعة الإسكندرية فى  فعاليات الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب، الذي استمرت فعالياته على مدار أسبوع من ٢٢- ٢٩ فبراير الجاري، بمشاركة نحو 100 جامعة مصرية وعربية وأجنبية .

 

 وأكد الدكتور على عبد المحسن القائم بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب خلال مشاركته فى الحفل الختامي للملتقى نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة حريصة على المشاركة فى معرض "إيدو جيت"، والذى يُعد أكبر معرض تعليمى فى مصر، للتعريف ببرامج جامعة الإسكندرية المختلفة فى مختلف التخصصات، والدرجات العلمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

محافظ الإسكندرية يؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف القضية السكانية

وأكد سعى الجامعة إلى تطوير البرنامج العلمية وتوسيع التعاون الدولى وإنشاء الدرجات العلمية المشتركة كبرنامج مانشستر وغيره من البرامج الدولية، وأشار أن المعرض أثمر عن مناقشات بين جامعة الإسكندرية وجامعات عالمية وعربية لتعزيز سبل التعاون المشترك فيما بينهم، مشيراً أن جامعة الإسكندرية بصدد دراسة عقد شراكات مع العديد من الجامعات في كافة التخصصات العلمية.
    حضر الفاعليات الدكتور محمد انور فراج عميد كلية التربية، والدكتورة هالة مقلد مدير إدارة الوافدين بجامعة الإسكندرية، والدكتور العربي ابو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى ولفيف من رواد التعليم في الإسكندرية.

الاسكندرية التعاون الدولي التعاون المشترك التربية والتعليم التخصصات العلمية البرامج الدولية التعليم والطلاب الدراسات العليا الدكتور عبد العزيز قنصوه الدكتور علي عبد المحسن الدرجات العلمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

بعد قرار الحكومة | وقف الدعم وغرامة مليون جنيه ضد هؤلاء

ترشيحاتنا

هتـ.ك عرض 93 امرأة| الحكم بالإعدام على طبيب روض الفرج.. تفاصيل

سيارة تطيح بـ4 أشخاص في الشيخ زايد بعد إصابة قائدها بغيبوبة سكر

رسالة تحذير .. أول رد من كلية الطالبة نيرة ضحية الابتزاز بالعريش

بسبب الحرب الأوكرانية.. روسيا توجه اتهاما خطيرا لبريطانيا

الحكومة: عقد رأس الحكمة لا يمس السيادة المصرية والجهات السيادية ستعمل بالمدينة

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مكلفة.. خلطة بهارات البطاطس المقلية الخاصة بالمطاعم

مفيش رباية .. إنهاء طالبة العريش حياتها يستفز جمهور السوشيال ميديا

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن نقص فيتامين د في الجسم

الصور الأولى.. فستان خطيبة مسلم يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ