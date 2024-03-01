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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس مهرجان الإسماعيلية: برامج جديدة بجانب المسابقات الأساسية في الدورة الخالية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

قال عصام زكريا، مدير مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، إن هذه الدورة الـ 25 للمهرجان، حيث تتضمن الدورة عددًا من البرامج بجانب البرامج والمسابقات الأساسية للمهرجان.
 

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4 مسابقات

وأضاف “زكريا” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة جعل هذا النوع من الأفلام مألوف للجماهير، وخاصة جماهير الإسماعيلية.
 

وتابع عصام زكريا، مدير مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة أن المهرجان به 4 مسابقات للأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية القصيرة والتحريك والفيلم الروائي القصير.

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