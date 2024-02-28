تكساس تكافح ثاني أكبر كارثة حرائق غابات في تاريخ الولاية .. فيديوهات

تسببت حرائق الغابات في ولاية تكساس الأمريكية، في إخلاء السكان لمنازلهم، وقطع الكهرباء في الكثير من المناطق داخل الولاية.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يعد الحريق ثاني أكبر حريق للغابات في تاريخ الولاية حيث قضى على 500 ألف فدان من الأراضي شمال مدينة أماريلو.

وأصدر حاكم تكساس جريج أبوت، إعلان كارثة لـ 60 مقاطعة، حيث تسببت درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية والعشب الجاف في تأجيج الحريق وانتشاره.

ومن المتوقع هطول أمطار على الجزء الشمالي من الولاية غدا الخميس، مما قد يساعد في إخماد الحريق.

من جانبه قال المتحدث باسم قسم إدارة الطوارئ في تكساس، سيث كريستنسن، إنه في هذه الأثناء، تم نشر المئات من رجال الإطفاء والمستجيبين الأوائل للحريق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية السكان بالقرب من النيران، والبقاء في منازلهم مع حيواناتهم الأليفة بسبب سوء نوعية الهواء.

كما أصدرت تكساس تحذيرات للمزارعين بشأن التأثير المحتمل على الزراعة والثروة الحيوانية.

وهناك مخاوف بشأن انتشار الحريق شمال موقع بانتكس للأسلحة النووية في أماريلو، ما أدى إلى إغلاقه مؤقتًا وإجلاء الموظفين مساء الثلاثاء. وتعد المحطة موقعًا رئيسيًا لتجميع وتفكيك وصيانة الأسلحة النووية الأمريكية.