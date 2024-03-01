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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسرة فلسطينية: دخلنا معبر رفح بسهولة.. ولم ندفع أي رسوم إضافية|فيديو

اسرة فلسطينية
اسرة فلسطينية

التقت كاميرا قناة إكسترا نيوز بأسرة فلسطينية في معبر رفح، أكدت عدم دفع أي رسوم إضافية مقابل العبور.

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فلسطينية بعد تسهيل إجراءات عبورها من غزة: مصر أم الدنيا.. فيديو

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أسرة فلسطينية: السلطات المصرية وفّرت لنا كل شيء في عبورنا من رفح

وقال أنور عبدالعزيز جابر ماضي، إنه لم يواجه أي مشكلات في الوصول للحدود المصرية، ولم يطلب منه أحد أي شيء، مردفا: «قدمولنا أكل وسيارات ومواصلات ولا توجد أي مشكلة».

 

وعن حقيقة وجود ابتزاز للفلسطينيين لكي يعبروا الحدود المصرية، أكد أن الإجراءات التي تمت معهم لم تتضمن المطالبة بأموال، ونُقلوا إلى الحدود المصرية عبر أتوبيسات.


من جهتها، قالت بيسان أنور ماضي، إن أهل غزة ومصر إخوة بشكل حقيقي وليس حديثا عبر الشاشات أو الإنترنت، لافتة إلى أن المواصلات تكلفتها 10 شيكل فقط، وهي قليلة للغاية: «قدموا لنا أكل وشرب واعتنوا فينا».

 

وأيدت ملك أنور ماضي حديث شقيقتها «بيسان»، مضيفة أنها سعيدة للغاية، مردفة: «لم نواجه أي مشكلات، وهذه حقيقة وليس مجرد كلاما»، لافتة إلى أنهم سيتوجهون إلى القاهرة بعد ذلك.

أسرة فلسطينية

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