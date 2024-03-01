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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فلسطينية بعد تسهيل إجراءات عبورها من غزة: مصر أم الدنيا.. فيديو

فلسطينية
فلسطينية

وجه عدد من الفلسطينيين الشكر لمصر، لتيسير عبورهم من غزة عبر معبر رفح.

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مصادر مطلعة لـ«القاهرة الإخبارية»: التجهيز لإسقاط مساعدات إنسانية جوية عبر طائرة مصرية بمخيم جباليا شمال غزة

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فلسطينية : عبرت غزة بكل سهولة وأريحية من رفح .. فيديو

وقالت سيدة فلسطينية: "عبرنا اليوم من غزة عبر معبر رفح إلى مصر.. ومصر أم الدنيا وأم الوطن العربي كله.. ودائما بنشوف معاملة جيدة من مصر".

وأكدت سيدة أخرى، أن السلطات المصرية سهلت كافة إجراءات الدخول إلى معبر رفح، ولم يتم تحصيل أي رسوم زائدة عن المقررة قانونيًا.

وحسبما أشار تقرير عرضته قناة "إكسترا نيوز"، فلم يقتصر دخول المعبر مسافرين من جنسيات مختلفة، وحسب بل امتد إلى حالات إنسانية تعفيها مصر من رسوم الدخول قبل التوجه إلى رحلة العلاج سواء داخل مصر أو خارجها. 


وتبذل مصر مجهودات متواصلة تستمر لأكثر من 3 أشهر، في تسهيل إجراءات دخول العديد من المواطنين من حاملي الجنسيات المزدوجة وآخرين فلسطينيين مصابين بهدف العلاج داخل مصر.

ويأتي ذلك انطلاقًا من دعم مصر الكامل لتخفيف الأعباء عن المواطنين في قطاع غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

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