أسرة فلسطينية: السلطات المصرية وفّرت لنا كل شيء في عبورنا من رفح

وجه عدد من الفلسطينيين الشكر لمصر، لتيسير عبورهم من غزة عبر معبر رفح.

والتقت "إكسترا نيوز"، مع أسرة فلسطينية بمعبر رفح والتي أكدت عدم دفع أي رسوم إضافية مقابل العبور.

وقال أحد أفراد الأسرة الفلسطينية: "لم نواجه أي مشكلات أثناء عبورنا من معبر رفح، وقدموا لنا كل شيء".

وقالت سيدة فلسطينية: "اليوم عرفنا أن أهل مصر وأهل فلسطين اخوات.. وانبسطنا جدا وأخدنا فكرة جيدة عن المصريين بالتعامل معهم٠.



وحسبما أشار تقرير عرضته قناة "إكسترا نيوز"، فلم يقتصر دخول المعبر مسافرين من جنسيات مختلفة، وحسب بل امتد إلى حالات إنسانية تعفيها مصر من رسوم الدخول قبل التوجه إلى رحلة العلاج سواء داخل مصر أو خارجها.

وتبذل مصر مجهودات متواصلة تستمر لأكثر من 3 أشهر، في تسهيل إجراءات دخول العديد من المواطنين من حاملي الجنسيات المزدوجة وآخرين فلسطينيين مصابين بهدف العلاج داخل مصر.

يأتي ذلك انطلاقًا من دعم مصر الكامل لتخفيف الأعباء عن المواطنين في قطاع غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.