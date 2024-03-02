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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة صادمة|هالاند يرحل في هذا التوقيت عن مانشستر سيتي

هالاند
هالاند

توصل النرويجي إيرلينج هالاند إلى اتفاق مع إدارة نادي مانشستر سيتي بشأن موعد رحيله عن الفريق الإنجليزي، وذلك في ظل التقارير التي تربط اسمه ببعض الأندية الكبيرة، بما في ذلك ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الرياضي الإسباني المعروف، فإن هالاند، الذي انضم إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو، تم التوصل إلى اتفاق يسمح له بالرحيل في صيف عام 2025 مقابل 175 مليون يورو.

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يُذكر أن هالاند كان له دور بارز في فوز فريقه بثلاثية البطولات في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، وقد نال جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي.

شارك هالاند في 30 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم في مختلف البطولات، وتمكن من تسجيل 27 هدفا مع الفريق الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي النرويجي إيرلينج هالاند إيرلينج هالاند ريال مدريد الإسباني مانشستر سيتي

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