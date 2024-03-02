خبير: 40 مليار دولار حجم استثمارات اتفاقيات الهيدروجين الأخضر بمصر

أكد عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه تم توقيع اتفاقيات استثمارية في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر.

وقال عبد المنعم السيد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حجم الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر يصل لـ 40 مليار دولار ".

وأضاف عبد المنعم السيد:" الهيدروجين الأخضر نوع من أنواع الطاقة المتجددة والتي تدخل في العديد من الصناعات ولا تسبب أي انبعاثات كربونية ".

وأكمل عبد المنعم السيد:" مصر لديها الإمكانات كي تكون مركز استراتيجي للهيدروجين الأخضر في المنطقة ".

ولفت عبد المنعم السيد:" مصر لديها طاقة شمسية مستدامة ولدينا فترات سطوع شمس كبيرة على مدار العام ولدينا بحرين احمر ومتوسط ".