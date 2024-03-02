خبيرة اقتصادية : تطوير أرض الحزب الوطني بالتحرير لجذب استثمارات أجنبية

أكدت رانيا يعقوب خبيرة سوق المال، أن الدولة المصرية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات .

وقالت رانيا يعقوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة لا تبيع أراضيها لكنها تقوم بجذب استثمارات اجنبية مباشرة، مثلما ما يحدث في تطوير أرض الحزب الوطني بميدان التحرير ".

وأضافت رانيا يعقوب :" مختلف الدول في العالم تقوم بجلب استثمارات من اجل التشغيل والتطوير بشكل كبير ".

وتابعت رانيا يعقوب :" إحنا في مصر مش بنخترع العجلة لكن يتم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ".

واكملت رانيا يعقوب :"المستثمر الأجنبي المباشر يرغب في الحصول على أرض بحق انتفاع لسنوات طويلة وسوف توفر مشروعاته فرص عمل كثيرة وعملة صعبة للدولة ".