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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة اقتصادية : تطوير أرض الحزب الوطني بالتحرير لجذب استثمارات أجنبية

رانيا يعقوب
رانيا يعقوب

أكدت رانيا يعقوب خبيرة سوق المال، أن الدولة المصرية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات .

 

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وقالت رانيا يعقوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة لا تبيع أراضيها لكنها تقوم بجذب استثمارات اجنبية مباشرة، مثلما ما يحدث في تطوير أرض الحزب الوطني بميدان التحرير ".

 

وأضافت رانيا يعقوب :"  مختلف الدول في العالم تقوم بجلب استثمارات من اجل التشغيل والتطوير بشكل كبير ".

 

وتابعت رانيا يعقوب :" إحنا في مصر مش بنخترع العجلة لكن يتم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ".

 

واكملت رانيا يعقوب :"المستثمر الأجنبي المباشر يرغب في الحصول على أرض بحق انتفاع لسنوات طويلة وسوف توفر مشروعاته فرص عمل كثيرة وعملة صعبة للدولة ".

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