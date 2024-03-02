«شباب الأعمال» تلتقي كبار المسئولين والقطاع الخاص البلجيكي للترويج لفرص الاستثمار بمصر

شارك بسام الشنواني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال في زيارة وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى للعاصمة البلجيكية بروكسل حيث التقي الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج ولدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

والتقي رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال خلال الزيارة عدداً من كبار مسئولي المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص البلجيكي والأوروبي، علي هامش اللقاءات التي نظمتها السفارة المصرية والمكتب التجاري التابع لها في بروكسل مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية ، وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية، واتحاد شركات الطاقة الشمسية في أوروبا.

وخلال اللقاءات عرض رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أهم مميزات السوق المحلي كسوق كبير مشجع للاستثمار الداخلي، وأهمية القطاع الخاص ودور الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد المصري واستدامته.

وأوضح أن مشاركة جمعية شباب الأعمال في هذه البعثة والزيارة المهمة لبروكسل للالتقاء بكبار المسئولين والقطاع الخاص البلجيكي يأتي من منطلق دورها الوطني والتنموي في تعزيز التجارة البينية وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وقال إن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تعد واحدة من أهم منظمات الأعمال الداعمة للترويج لفرص الاستثمار في مصر وتعزيز التجارة الخارجية علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي في كثير من المحافل والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية وعلي مستوي دوائر الأعمال وشركات أعضائها لما يزيد عن 500 عضو يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، مشيراً أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار علي التعاون المشترك في الترويج للاستثمار الداخلي.

من جانبه أكد محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، أن جمعية شباب الأعمال تعمل مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الاستثمار علي تنفيذ الاعتماد للشركات الأعضاء للتصدير طبقا للاشتراطات الخاصة بشهادة الكربون، مشيراً إلى أهمية الاقتصاد الدوار في دعم الاقتصاد الكلي والبيئي وخاصة في توافق منتجات الشركات لشروط التصدير الأوربية.

وأشار أبو باشا، إلي أن أهمية تشجيع صغار المصدرين في الحصول على شهادة البصمة الكربونية CPAM المؤهلة للتصدير لأوروبا من خلال مساندة من الاتحاد الأوروبي في نشر التوعية عنها واحتياجاتها.

وأكد أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوافق مع الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن الشركات المصرية لديها احتياج لكم كبير من الفرص المتعددة للاستثمار في الطاقة المتجددة في قطاع الزراعة والصناعة.

جدير بالذكر، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال وقعت مؤخراً بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يهدف إلى التعاون المشترك للترويح لفرص الاستثمار داخل وخارج مصر.