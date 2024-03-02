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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ووكالة ترويج القطرية

خلال التوقيع
خلال التوقيع

وقع حسام هيبه ، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية فى مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين ، وذلك على هامش مشاركته فى اللجنة المصرية القطرية المشتركة.

 تهدف المذكرة الى تشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين و مساعدة بعضهما البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في البلدين ، وتذليل التحديات التى تواجه المستثمرين حيث اكد الرئيس  التنفيذي.

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وتعمل مصر تعمل على توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، و تذليل كافة العقبات للمستثمرين، واستعداد الهيئة لتقديم كافة المساعدات للشركة للتوسع فى استثماراتها فى مصر  خلال المرحلة المقبلة هذا البرتوكول يأتى تفعيلا لاستراتيجية الهيئة بالتعاون مع شركاء الاعمال والجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمار الاجنبى المباشر لمصر .

أوضح  أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – هى الجهة المنوطه بتنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية وتمكين وتعظيم دور القطاع الخاص كلاعب أساسي ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبما يضمن له القدرة على المنافسة والتأثير الإيجابي على عملية النمو وتوفير فرص العمل.

وكالة ترويج الاستثمار القطرية مال واعمال هيئة الاستثمار المناطق الحرة حسام هيبة اخبار مصر Finance Real Estate

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