في اليوم العالمي لفقدان السمع .. 5 طرق للوقاية لن تتوقعها

يحتفي العالم اليوم في ال 3 من مارس، باليوم العالمي لفقدان السمع، وتأثير الضوضاء على السمع على مدى ارتفاعها “شدة الصوت” ومدة استمرارها “المدة”، لذلك تجنب المواقف الصاخبة هو أفضل الوقاية.

إذا لم تتمكن من تجنب الضوضاء، استخدم حماية السمع المناسبة.

طرق الوقاية من فقدان السمع

قم بخفض مستوى صوت التلفزيون أو الراديو أو الموسيقى.

إذا كنت تستمع إلى الموسيقى الصاخبة، خذ فترات راحة للاستماع لتقليل تعرضك لها.

استخدم المنتجات الأكثر هدوءًا (الأدوات الكهربائية، الألعاب، المركبات الترفيهية) كلما كانت متوفرة.

قم بتقليل ضوضاء المعدات عن طريق استبدال أجزاء الماكينة البالية أو السائبة أو غير المتوازنه

استخدم أجهزة حماية السمع (مثل سدادات الأذن وأغطية الأذن) عندما لا تتمكن من تجنب الأصوات العالية

أبعد الأطفال عن الموسيقى أو المعدات الصاخبة في المنزل