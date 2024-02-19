يحمي من 3 أمراض خطيرة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر الرمان؟

يفضل العديد من الأشخاص تناول الرمان للحصول على فوائده، ولكن قشر الرمان أيضا مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة التي تفيد الجسم.

من أهم فوائد قشر الرمان

قرح الفم

المضمضة بمغلى قشر الرمان تعالج قرح الفم كما تساعد فى صحة الفم عامة فى إلتهاب اللثة و قتل البكتريا المسببة لتسوس الأسنان.

التهاب المفاصل الروماتيدى

فى دراسة منشورة ٢١ مايو سنة ٢٠٢١، إن قشر الرمان فيه مادة فعالة بتعالج إلتهاب المفاصل الروماتويدى اسمها البونيكالاجين،كما تمنع التهاب المفاصل وتلف الغضروف.

هشاشة العظام

قشر الرمان توجد به مواد فعالة تساعد السيدات فى علاج لين وهشاشة العظام بعد إنقطاع الطمث .

التجاعيد

إستخدام قشر الرمان كماسك بإنتظام بيمنع تلف كولاجين البشرة القشر فعال في علاج للخطوط الدقيقة و تجاعيد البشرة.