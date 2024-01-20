عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رغم تعبه.. هاني الناظر يقدم حلولا اقتصادية لعلاج الشعر في الشتاء

هاني الناظر
هاني الناظر

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

txt

في فصل الشتاء.. تعرف على الأسباب المختلفة لالتهاب الحلق

txt

لا غنى عنه.. لن تصدق وظائف فيتامين د للجسم

وقال الناظر ، استفسار يأتيني من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفيه زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيداً عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة وهنا انصح بالآتي: 

وأضاف الناظر، أولاً يفضل غسيل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع.

 ثانياً لعلاج التقصف والجفاف والتكسر يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسيله بحوالي خمس ساعات نفس المرتين اسبوعياً.

 ثالثاً لعلاج ضعفه وزيادة كثافته ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروز ماري بنفس النظام مرتين أسبوعياً  رابعاً يمكن عمل خليط متساوي من زيت اللوز الحلو وزيت الروز ماري في حالة الشكوي من جفاف وتقصف وتساقط وذلك بتدليك الشعر وفروة الرأس معاً   (وكل ما سبق ينطبق علي الكبار أيضاً ).

الناظر هاني الناظر أمراض الجلدية شعر الأطفال الروز ماري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

موضوعات متعلقة

تصميم جريء.. داليا البحيري تثير الجدل بظهورها في حفل joy awards

بالأحمر الجريء .. منى زكي تستعرض جمالها برفقة أحمد حلمي

بفستان مكشوف.. رانيا يوسف تثير الجدل في حفل joy awards |شاهد

بعد خسارة وزنها.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها في حفل joy awards

تصميم مختلف.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستانها من حفل joy awards

بفستان أبيض أنيق.. يسرا تستعرض جمالها ورشاقتها في حفل joy awards |شاهد

بفستان أسود جريء .. ليلى علوي تستعرض جمالها في حفل joy awards |شاهد

بالأحمر الجريء.. درة تظهر بفستان غير متوقع في حفل joy awards|شاهد

ترشيحاتنا

المركزي: تحسن أرصدة الكمبيالات المخصومة من البنوك لـ79.7 مليار جنيه أغسطس الماضي

قلب الأسواق العالمية.. أحدث موبايل Honor بكاميرا دقة 180 ميجابكسل

أشعلت مواقع التواصل .. فلسطينية تطلق اسم عبدالفتاح السيسي على مولودها بالسويس

هل ادعى محمد صلاح الإصابة في مباراة مصر وغانا |طبيب الأهلي يوضح

الخارجية: موقف مصر من قضية التهجير واضح وصريح.. فيديو

30 مليون دولار| مشروع مصري بريطاني يخفض أسعار الدواجن.. لا استيراد بعد اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تعبه.. هاني الناظر يقدم حلولا اقتصادية لعلاج الشعر في الشتاء

بسبب لقائه بالسادات في زنزانة. .كيف تحول اعتقال جلال الدين الحمامصي إلى منحة؟

تصميم جريء.. داليا البحيري تثير الجدل بظهورها في حفل joy awards

وصول جورجينا رودريجيز حفل joy awards .. صور

فيديو

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ