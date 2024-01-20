رغم تعبه.. هاني الناظر يقدم حلولا اقتصادية لعلاج الشعر في الشتاء

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الناظر ، استفسار يأتيني من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفيه زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيداً عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة وهنا انصح بالآتي:

وأضاف الناظر، أولاً يفضل غسيل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع.

ثانياً لعلاج التقصف والجفاف والتكسر يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسيله بحوالي خمس ساعات نفس المرتين اسبوعياً.

ثالثاً لعلاج ضعفه وزيادة كثافته ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروز ماري بنفس النظام مرتين أسبوعياً رابعاً يمكن عمل خليط متساوي من زيت اللوز الحلو وزيت الروز ماري في حالة الشكوي من جفاف وتقصف وتساقط وذلك بتدليك الشعر وفروة الرأس معاً (وكل ما سبق ينطبق علي الكبار أيضاً ).