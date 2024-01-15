في فصل الشتاء.. تعرف على الأسباب المختلفة لالتهاب الحلق

يمكن أن تظهر قرحة الحلق أثناء فترات التوتر أو المشاعر الشديدة، ولكنها يمكن أن تكون أيضًا نتيجة لجرح في الفم يتعافى أو عدوى (مثل الهربس) أو استخدام الأدوية (مثل مضادات الالتهاب).

أسباب التهاب الحلق

1. الذئبة الحمامية الجهازية

يمكن أن تحدث قرحة الحلق الناجمة عن الذئبة الحمامية الجهازية في مناطق مثل الحلق أو اللسان أو سقف الفم أو الشفاه، ومن الشائع أيضًا ملاحظة فقدان الوزن وانخفاض الحالة المزاجية وآلام المفاصل مع هذه الحالة

2. الهربس

يمكن للفيروس الذي يسبب الهربس الفموي أن يسبب أيضًا تقرحات مؤلمة في الحلق أو اللسان أو أعلى الفم بالإضافة إلى البثور المعتادة حول الشفاه.

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