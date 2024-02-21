ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر البيض؟

يحتوي قشر البيض على الكثير من الفوائد ، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من هشاشة العظام .

فوائد قشر البيض

يعالج الغدد الدرقية أيضاً: يمكنك تحضير علاج منزلي لمشاكل الغدة الدرقية، وذلك عن طريق سحق قشر البيض، وإضافة عصير الليمون إليه، وحفظه في الثلاجة لمدة 7 أيام على الأقل، وتناول ملعقة صغيرة منه .

يقدم علاجاً لقرحة المعدة : عندما يتعلق الأمر بالعلاجات الطبيعية الأكثر فعالية لعلاج قرحة المعدة، فإن استخدام قشر البيض له أهمية كبيرة، العناصر الغذائية الحيوية التي يمتلكها قشر البيض تجعله مثاليًا لحالات قرحة المعدة.

يمكن لخليط من مسحوق قشر البيض المخفف والحليب الساخن أن يعالج القرحة أو التهاب المعدة عند تناوله بانتظام.

المصدر lybrate