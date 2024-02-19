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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج عسر الهضم وقرحة المعدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المستكة؟

المستكة
المستكة

تعد المستكة من الأشياء التي تضيف مذاقا مميزا ومختلفا للطعام، ويمكن تقديم المستكة بالعديد من الطرق المختلفة. 

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فوائد تناول المستكة

١- المستكة فعالة فى قتل والتخلص من الميكروب الحلزونى المسبب لقرحة المعدة .
٢- المستكة علاج فعالة لعسر الهضم .
٣- المستكة علاج فعال فى ظبط كولسترول الدم الضار المرتفع .
٤- المستكة علاج مساعد فعال لإلتهاب الكبد وإرتفاع الإنزيمات . 
٥- المستكة علاج فعال فى إلتهاب القولون بأنواعه عصبى كرونز تقرح . 
٦- المستكة علاج فعال فى وقف تسوس الأسنان . 
٧- المستكة علاج فعال مساعد مع لبان الدكر فى وقف أعراض حساسية الصدر أو الربو الشُعبى  . 
٨- المستكة فعالة فى التهاب البروستاتا وتضخمها الحميد . 
 مصدر المعلومات

Times of India 

المستكة فوائد تناول المسكتة الكبد الاسنان حساسية الصدر

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