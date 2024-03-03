في يومه العالمي.. سبب غريب وراء فقدان السمع

يحتفي العالم اليوم 3 من مارس باليوم العالمي لفقدان السمع، الذي يتراوح من الخفيف إلى الشديد.

وعادةً ما يتواصل الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع من خلال اللغة المنطوقة ويمكنهم الاستفادة من المعينات السمعية وزراعة القوقعة الصناعية وغيرها من الأجهزة المساعدة بالإضافة إلى التسميات التوضيحية.

ويعاني الأشخاص الصم في الغالب من ضعف شديد في السمع، مما يعني ضعف السمع أو انعدامه، غالبًا ما يستخدمون لغة الإشارة للتواصل.

اسباب فقدان السمع

ضعف السمع والصمم

على الرغم من أنه يمكن مواجهة هذه العوامل في فترات مختلفة عبر مدى الحياة، إلا أن الأفراد يكونون أكثر عرضة لتأثيراتها خلال الفترات الحرجة في الحياة.

فترة ما قبل الولادة

العوامل الوراثية بما في ذلك فقدان السمع الوراثي وغير الوراثي

الالتهابات داخل الرحم – مثل الحصبة الألمانية وعدوى الفيروس المضخم للخلايا.

فترة ما حول الولادة

اختناق الولادة (نقص الأكسجين وقت الولادة).

فرط بيليروبين الدم (اليرقان الشديد في فترة حديثي الولادة)

انخفاض الوزن عند الولادة

أمراض الفترة المحيطة بالولادة الأخرى وإدارتها.

الطفولة والمراهقة

التهابات الأذن المزمنة (التهاب الأذن الوسطى القيحي المزمن)

تجمع السوائل في الأذن ( التهاب الأذن الوسطى غير القيحي المزمن)

التهاب السحايا والتهابات أخرى.

البلوغ والعمر الأكبر

الأمراض المزمنة

التدخين

تصلب الأذن

الضمور الحسي العصبي المرتبط بالعمر

فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ.

العوامل على مدى الحياة

انحشار الصملاخ (شمع الأذن المتأثر)

صدمة في الأذن أو الرأس

الضوضاء العالية / الأصوات العالية

الأدوية السامة للأذن

المواد الكيميائية السامة للأذن المرتبطة بالعمل

نقص غذائي

الالتهابات الفيروسية وحالات الأذن الأخرى

تأخر ظهور أو فقدان السمع الوراثي التدريجي.

تأثير فقدان السمع غير المعالج