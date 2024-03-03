عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يومه العالمي.. سبب غريب وراء فقدان السمع

فقدان السمع
فقدان السمع

يحتفي العالم اليوم 3 من مارس باليوم العالمي لفقدان السمع،  الذي يتراوح من الخفيف إلى الشديد.

وعادةً ما يتواصل الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع من خلال اللغة المنطوقة ويمكنهم الاستفادة من المعينات السمعية وزراعة القوقعة الصناعية وغيرها من الأجهزة المساعدة بالإضافة إلى التسميات التوضيحية.

txt

ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر البيض؟

txt

يحمي من 3 أمراض خطيرة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر الرمان؟

ويعاني الأشخاص الصم في الغالب من ضعف شديد في السمع، مما يعني ضعف السمع أو انعدامه، غالبًا ما يستخدمون لغة الإشارة للتواصل.

اسباب فقدان السمع

ضعف السمع والصمم
على الرغم من أنه يمكن مواجهة هذه العوامل في فترات مختلفة عبر مدى الحياة، إلا أن الأفراد يكونون أكثر عرضة لتأثيراتها خلال الفترات الحرجة في الحياة.

فترة ما قبل الولادة
العوامل الوراثية بما في ذلك فقدان السمع الوراثي وغير الوراثي
الالتهابات داخل الرحم – مثل الحصبة الألمانية وعدوى الفيروس المضخم للخلايا.
فترة ما حول الولادة
اختناق الولادة (نقص الأكسجين وقت الولادة).
فرط بيليروبين الدم (اليرقان الشديد في فترة حديثي الولادة)
انخفاض الوزن عند الولادة 
أمراض الفترة المحيطة بالولادة الأخرى وإدارتها.

الطفولة والمراهقة 
التهابات الأذن المزمنة (التهاب الأذن الوسطى القيحي المزمن)
تجمع السوائل في الأذن ( التهاب الأذن الوسطى غير القيحي المزمن)

التهاب السحايا والتهابات أخرى.

البلوغ والعمر الأكبر 
الأمراض المزمنة
التدخين
تصلب الأذن
الضمور الحسي العصبي المرتبط بالعمر
فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ.

العوامل على مدى الحياة 
انحشار الصملاخ (شمع الأذن المتأثر) 
صدمة في الأذن أو الرأس
الضوضاء العالية / الأصوات العالية
الأدوية السامة للأذن
المواد الكيميائية السامة للأذن المرتبطة بالعمل
نقص غذائي 
الالتهابات الفيروسية وحالات الأذن الأخرى
تأخر ظهور أو فقدان السمع الوراثي التدريجي.
تأثير فقدان السمع غير المعالج

السمع فقدان السمع اسباب فقدان السمع ضعف السمع والصمم فقدان السمع الوراثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

موضوعات متعلقة

شورت قصير.. زوجة خالد سليم تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أيهما أحلى؟.. هند عبد الحليم قبل وبعد عمليات التجميل

ستان جريء.. عبير صبري تبهر متابعيها بإطلالة باللون الأحمر| شاهد

تصميم قديم.. حلا شيحة تثير الجدل بفستانها| شاهد

خست أوي.. صبا مبارك تبهر الجميع بمسلسل " بين السطور"

جمبسوت جلد جريء .. درة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور|شاهد

جيب قصيرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها| شاهد

جمبسوت جريء.. جوري بكر تثير الجدل بظهورها | شاهد

ترشيحاتنا

لم تقـ.تل.. أحمد موسى يفجر مفاجأة حول وفاة طالبة جامعة العريش |فيديو

خناقة على ميت| خلافات وصلت للنيابة بسبب جثمان الموسيقار حلمي بكر ومرتضى منصور يتدخل

بينهم المحاكم| إيلون ماسك يفتح أبواب النار على  ChatGPT

خبير استراتيجي: بايدن والإدارة الأمريكية يدركان صعوبة الموقف الإنساني في غزة

سبب له انهيار عصبي.. الأسد يهاجم رئيس أوكرانيا

كنت عايز فلوس.. اعترافات جديدة للمتهم بإنهاء حياة حسني الجواهري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتهاء الخلافة العثمانية .. كيف أنهى كمال أتاتورك الحكم العثماني

فستان جريء.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

لن تصدق.. تناول العيش بهذه الطريقة لن يزيد وزنك

مسلسلات رمضان2024.. شاهد كواليس مسلسل "بقينا اتنين" |صور

فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ