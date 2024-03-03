عبير صبري تخطف الانظار بإطلالة جديدة .. شاهد

نشرت الفنانة عبير صبري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت عبير صبري، مرتديه عباءة بسيطة باللون الاسود، وتميزت العباءة بتصميم مميز وألوان هادئة لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت عبير صبري، في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف جمال انوثتها، كما اختارت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمالها.

واختارت عبير صبري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور عبير صبري