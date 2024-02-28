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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لوك جديد.. يسرا تبهر متابعيها بأحدث صورها| شاهد

يسرا
يسرا

نشرت الفنانة يسرا، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وظهرت فيها بإطلالة انيقة. 

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وتألقت يسرا، مرتدية قميصا بسيطا وناعما باللون البيج الناعم ذا تصميم بسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت يسرا، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت يسرا، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور يسرا

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